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Pegasus'tan yolcularına 'kesintisiz bilet iade hakkı' açıklaması

Pegasus Hava Yolları, yolcularına bileti aldıktan sonra 24 saat içerisinde kesintisiz iptal ve para iadesi imkanı sunduğunu açıkladı.

23.07.2019 10:14 Pegasus
Pegasus Hava Yolları, yolcularına bileti aldıktan sonra 24 saat içerisinde kesintisiz iptal ve para iadesi imkanı sunduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, biletini Pegasus Hava Yolları internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden alan yolculara biletini aldığı andan itibaren 24 saat içerisinde kesintisiz iptal ve para iadesi imkanı sunuldu. Buna göre biletleme yapılan tarifeli uçuşun kalkış saatine 24 saat veya daha az süre varsa, değişiklik veya iptal işlemi biletleme anından itibaren 30 dakika içerisinde, uçuşa 24 saat ile 72 saat varsa biletleme anından itibaren 60 dakika içerisinde, 72 saatten fazla süre varsa 24 saat içerisinde gerçekleştirilebilecek.


Kaynak: DHA
Pegasus Hava Yolları, Güncel

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