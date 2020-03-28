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Pegasus'tan yurt içi uçuşlarına yönelik açıklama

İlkay DİKİCİ / -Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt içi uçuşlarında sınırlandırılma kararı alındı.

28.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:24
Pegasus'tan yurt içi uçuşlarına yönelik açıklama

İlkay DİKİCİ/ - Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt içi uçuşlarında sınırlandırılma kararı alındı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla Pegasus Havayollarının 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferleri iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde koronavirüs kapsamında yeni alınan önlemleri yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Önlemler kapsamında yurt dışı uçuşlarının durdurulması ve yurt içi uçuşların da sınırlandırmasına karar verildi.

"TÜM YURT İÇİ SEFERLERİMİZ İPTAL EDİLMİŞTİR"

Pegasus Havayolları konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı. Duyuruda, "Koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar olan tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir. SHY-Yolcu yönetmeliğindeki 25.03.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile; iptal olan uçuşlardaki biletinizi web sitemizden ya da 0 (850) 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizden kesintisiz şekilde açığa alabilirsiniz. Yeni düzenleme beraberinde açığa alınan biletlerinizde iade hakkınız da bulunmaktadır. Açığa alacağınız biletleri kullanmamanız durumunda, karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra iadenizi alabilirsiniz. Hem de çağrı merkezinde sıra beklemeden bu işlemi yapabilirsiniz. Dilerseniz; kesintisiz ve ücret farkı olmadan değişiklik işlemini şu anda sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizden yapabilirsiniz. Geçirdiğimiz süreçteki yoğunlukta takdir edersiniz ki çağrı merkezimizde yavaşlamalar olup bekleme sürelerinde artış yaşanabilmektedir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, Pegasus, Güncel

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