Uçak kazasının ardından CNN Türk'e bağlanıp siyaset yapan eski pilot işinden oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkan ve üç parçaya ayrılan uçakta yer alan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Kazanın ardından birçok uzman haber kanallarına bağlanıp yorumlarda bulundu. CNN Türk yayınına bağlanan eski savaş pilotu Bahadır Altan, kaza sonrası yaptığı yorumun ardından Pegasus Havayolları'ndaki işinden kovulduğunu Twitter hesabından açıkladı.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

"Freni patlamış kamyon düzeni suçluyu buldu" sözleriyle karara tepki gösteren Altan, 'Haklı sebeple fesih' gerekçesiyle çıkarıldığı için tazminat hakkını alamadığını ve konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Eski pilot Bahadır Altan, CNN Türk haber yayına canlı bağlantıyla katılarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazayı değerlendirmişti. "Ülke olarak bir duralım. Biz hala 3. havalimanındayız, hala kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Proje üstüne proje üretmek yerine biraz aklıselim gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.