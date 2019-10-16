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Pegasus'un 2020 yaz sezonu biletleri satışta

Pegasus Hava Yolları, 2020 yaz sezonu biletlerini yurt içi uçuşları için 89,99 TL'den, yurt dışı uçuşları için ise 39,99 dolardan başlayan fiyatlarla dijital kanallarında satışa açtı.

16.10.2019 19:26Pegasus'un 2020 yaz sezonu biletleri satışta
Pegasus Hava Yolları, 2020 yaz sezonu biletlerini yurt içi uçuşları için 89,99 TL'den, yurt dışı uçuşları için ise 39,99 dolardan başlayan fiyatlarla dijital kanallarında satışa açtı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, 2020 yaz sezonu biletlerini özel fiyatlarla satışa açtı.
22 Ekim'e kadar 2020 yaz sezonu biletlerini flypgs.com ya da Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alan misafirler, 29 Mart ile 24 Ekim 2020 tarihleri arasında yurt içine 89,99 TL, yurt dışına ise 39,99 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalıyor.
Pegasus'un mobil uygulamasını indirmek isteyen misafirler, Apple Store ve Play Store'dan uygulamaya ulaşabiliyor.

Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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