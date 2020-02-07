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Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakta yer alan ve kazada hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde Pegasus Havayolları'nın sahibi Ali Sabancı da katıldı.

07.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:59

İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı çarşamba günü saat 18.19'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sürüklenen uçak yol kenarına düşerek parçalandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 60 yaşındaki Alev Gençoğlu bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ALİ SABANCI CENAZEDE

Havayollarının sahibi Ali Sabancı da kazada hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesine katıldı. Bir hayli üzgün olduğu görülen Sabancı, cenazede Gençoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

NE OLMUŞTU?

Pegasus Havayolları'nın İzmir -İstanbul seferini yapan uçak 5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen'e iniş yaparken pistten çıkıp üç parçaya bölünmüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazaya ilişkin, "İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 180 kişi oldu. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı

Ali Sabancı, Pegasus, Güncel


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