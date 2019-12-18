Pegasus'un 'Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nde desteklenecek 20 proje fikri seçildi

Pegasus Hava Yolları'nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan 'Yarınlara Uçuyoruz Projesi', 2'inci yılında devam ediyor. Yeni dönemde seçilen projeler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk haklarına yönelik çalışmalar öne çıkıyor.

Pegasus Hava Yolları'nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Yarınlara Uçuyoruz Projesi, 2. yılında devam ediyor. 18-29 yaş aralığındaki gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında proje için oluşturulan internet sitesi üzerinden alınan başvuruların teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra, desteklenecek 20 proje fikri Yarınlara Uçuyoruz Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından belirlendi. 2020 yılının Haziran ayına kadar hayata geçirilmek üzere seçilen 20 proje kapsamında, 64'ü kadın, 24'ü erkek toplam 88 genç bir şehirden başka bir şehre seyahat ederek toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini gerçekleştirecek. Yeni dönemde seçilen projeler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk haklarına yönelik çalışmalar öne çıkıyor.

23 FARKLI PROJEDEN 98 PROJE

Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin 2'inci yılında 26'sı sivil toplum kuruluşları ve 72'si gençlik gruplarından olmak üzere toplam 98 proje fikri için başvuru alındı. Başvurular en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep illerinden olmak üzere Türkiye'nin 23 farklı ilinden gerçekleştirildi. 232 kadın ve 123 erkek olmak üzere toplam 355 genç; toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirleriyle projeye başvuru yaptı. Van, İzmir, İstanbul, Mardin, Ankara, Adana, Erzurum, Ordu olmak üzere 25 farklı ilde proje fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençler; ağırlıklı olarak çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve hayvan hakları konularında fikirlerle projeye başvurdu. Yapılan proje fikri başvurularının hedef kitleleri ise çocuklar, gençler, kadınlar ve mülteciler oldu. Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk'ün de aralarında bulunduğu Proje Değerlendirme Kurulu'nda; Sivil Toplum için Destek Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Merve Üretmen ve Aysun Sayın, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Mutlu Şen ve Didem Duru, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler yer aldı.

Pegasus Hava Yolları'nın "Yarınlara Uçuyoruz" Projesi kapsamında seçtiği 20 proje aşağıda ki gibidir.

1- Annemle Öğreniyorum Projesi

2- Benim Kahramanım Projesi

3- Bilinçli Nesiller Sağlıklı Besinler Projesi

4- Bulaşıkları Kim Yıkayacak Projesi

5- Çocuğun Kaleminden Değerler Projesi

6- Çocuk Dostu Kuklalarla Yarınlar İçin Uçuyorum Projesi

7- Depreme Karşı Her Yaşta Projesi

8- Flört Şiddeti ve Toplumsal Cinsiyet Atölyesi: Bu Nasıl Aşk Projesi

9- Gülümse Çekiyorum Projesi

10- Hayvanları Koruyorum Yarınımı Kuruyorum Projesi

11- Kadınız Haklıyız Projesi

12- Kayıp Kuşaklar Olmasın Diye Projesi

13- Peçiç Oyunu Projesi

14- Sıcak Kalpler Renkli Hayaller Projesi

15- Sil Baştan Projesi

16- Stemini Projesi

17- Umudun Kanatları Projesi

18- Yarının Kampı Projesi

19- Yarınlara Gönüllüyüz Projesi

20- Yarınları Kodluyoruz Projesi