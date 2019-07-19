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Pegasus'un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü'l-Hayme

Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, İstanbul ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir araya getiren yedi emirlikten biri olan Resü'l-Hayme'yi birbirine bağlıyor.

19.07.2019 12:02 Pegasus

Pegasus'un Dubai, Abu Dhabi ve Şarjah'tan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4. uçuş noktası olan Resü'l-Hayme seferleri 30 Ekim 2019'dan itibaren gerçekleşecek. Pegasus'un Resü'l-Hayme uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Resü'l-Hayme Uluslararası Havalimanı'na Çarşamba ve Cumartesi günleri 21:50'de; Resü'l-Hayme Uluslararası Havalimanı'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise Perşembe ve Pazar günleri 04:05'te düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 69,99 USD'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Basra Körfezi'nin kuzey ucunda yer alan Resü'l-Hayme, adını sahil şeridi boyunca uzanan o bölgeye özgü yapılardan alıyor. Ülkedeki en verimli topraklara sahip olan bu emirlikte deniz, dağ ve çöl ortamları bulunuyor.

Kaynak: Bültenler
Birleşik Arap Emirlikleri, Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel

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