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Pegasus yeni hattını duyurdu; Sabiha Gökçen-Resü'l-Hayme

Pegasus, İstanbul ile Resü'l-Hayme arasında direkt uçuş sağlayacak.

19.07.2019 12:53 Pegasus yeni hattını duyurdu; Sabiha Gökçen-Resü
Pegasus, İstanbul ile Resü'l-Hayme arasında direkt uçuş sağlayacak.

Dijital havayolu Pegasus, İstanbul ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir araya getiren yedi emirlikten biri olan Resü'l-Hayme'yi birbirine bağlıyor. Pegasus'un Dubai, Abu Dhabi ve Şarjah'tan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4'üncü uçuş noktası olan Resü'l-Hayme seferleri 30 Ekim 2019'dan itibaren gerçekleşecek.

Havayolu şirketinin Resü'l-Hayme uçuşları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Resü'l-Hayme Uluslararası Havalimanı'na Çarşamba ve Cumartesi günleri 21: 50'de; Resü'l-Hayme Uluslararası Havalimanı'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise Perşembe ve Pazar günleri 04: 05'te düzenlenecek. Yeni hattın biletleri satışa sunuldu.

Resü'l-Hayme nerede?

Basra Körfezi'nin kuzey ucunda yer alan Resü'l-Hayme, adını sahil şeridi boyunca uzanan o bölgeye özgü yapılardan alıyor. Ülkedeki en verimli topraklara sahip olan bu emirlikte deniz, dağ ve çöl ortamları bulunuyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Birleşik Arap Emirlikleri, Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Ekonomi

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