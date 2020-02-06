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Pegasus yetkilileri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta inceleme yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazında Pegasus Havayolları yetkilileri incelemelerde bulundu.

06.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:36Pegasus yetkilileri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta inceleme yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazında Havayolları yetkilileri incelemelerde bulundu.
Pegasus Havayolları yetkilileri, İzmir-İstanbul seferini yapan ve dün 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Boeing 373 tipi uçağın enkazına geldi. Yetkililer, enkazın içinde ve dışında incelemelerde bulundu.
Öte yandan olay yeri ve çevresinde polis ve jandarmanın güvenlik önlemleri sürüyor. Kaza kırım ekibinin olay yerine gelerek, enkaz kaldırma çalışmalarının başlaması bekleniyor.
Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar (30), Alev Gençoğlu (61) ve Songül Bozkurt (29) olduğu belirlendi.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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