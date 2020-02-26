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Pegasus, yolcularına İtalya ve Irak uçuşları için açığa alma ve kesintisiz iptal hakkı tanıdı

Pegasus Hava Yolları, 26 Şubat 2020'den önce satın alınan ve 31 Mart 2020'ye kadar olan İtalya ve Irak uçuşları için yolcularına kesintisiz iptal edebilme ya da açığa alma hakkı tanıdığını duyurdu.

26.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:56Pegasus, yolcularına İtalya ve Irak uçuşları için açığa alma ve kesintisiz iptal hakkı tanıdı
Hava Yolları, 26 Şubat 2020'den önce satın alınan ve 31 Mart 2020'ye kadar olan ve uçuşları için yolcularına kesintisiz iptal edebilme ya da açığa alma hakkı tanıdığını duyurdu.
Pegasus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ve Irak için yapılacak bilet işlemlerine ilişkin duyuru yaptı.
Duyuruda, yolculara yönelik, "İtalya ve Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan seyahat uyarısına istinaden 26 Şubat 2020 tarihinden önce satın aldığınız ve 31 Mart 2020 tarihine kadar olan İtalya ve Irak uçuşlarınızı 0850 250 6702 numaralı ücretsiz çağrı merkezimiz ile iletişime geçerek kesintisiz iptal edebilir ya da açığa alabilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

Pegasus, İtalya, Irak, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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