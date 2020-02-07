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PEGASUS YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ SABANCI KAZADA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

07.02.2020 20:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:39PEGASUS YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ SABANCI KAZADA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Sabancı, hastanede çıkışında herhangi bir açıklama yapmazken, gerekli açıklamaların Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane tarafından yapıldığını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Ali Sabancı'nın ziyaret görüntüleri

-Ali Sabancı'nın araca binişi


- İstanbul

Mehmet Cahit Turhan, Ali Sabancı, Pegasus, Güncel

Kaynak: DHA

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