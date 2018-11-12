Pehlivan Boğalar Atça'da Kozlarını Paylaştı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:03



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:03

Yörüklerin en önemli kültürlerinden biri haline gelen boğa güreşleri bu hafta Sultanhisar Atça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Ege ve Karadeniz'den güreşlere katılan 134 adet pehlivan boğa kıran kırana güreşirken sabahın erken saatlerinde başlayan güreşler hava kararıncaya kadar devam etti. Güreşler sırasında bir boğanın hışmına uğrayan değnekçi yer yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan şahısın durumun iyi olduğu öğrenildi.Aydın'ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bu yıl 2.'si gerçekleştirilen boğa güreşlerine Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli illerden 67 çift boğa katıldı. Atça Boğa Güreşi Arenası'nda gerçekleştirilen güreşlerde özel karşılaşmalar da yapıldı. Binlerce kişinin izlediği güreşlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası'nda Mustafa Barut'un Kılıçarslan adlı boğası ile Artvin'den Sancar adlı Boğa güreşti. Kılıçarslan adlı boğa Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupasını kazandı.Süperbaş güreşlerinde ise Hasan Dişsiz'in Çakıcı Adalı Kardeşler'in Alanyalı Boğası güreşti. Çakıcı süperbaş kupasını aldı. Baş güreşlerinde ise Aykut Aslan'ın Dirgimeli boğası ile Ali Gökçe'nin Karakatliam adlı boğası karşılaştı. Baş güreşlerinin galibi Karakatliam oldu. Oldukça heyecanlı geçen güreşlerde zaman zaman değnekçiler ve izleyiciler boğaların hışmına uğradı. Güreşlerde derece alan boğaların sahipleri kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi. - AYDIN