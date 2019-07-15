15.07.2019 12:06
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Pehlivan, "Bu şehirde iz bırakmak için bir araya gelmeliyiz"

Pehlivan, "Bu şehirde iz bırakmak için bir araya gelmeliyiz"

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, oto sanayi sitelerini günün şartlarına uygun şekilde şehir dışına taşımak için yerel yönetimler, meslek odaları ve tüm iş dünyasıyla el ele verip şehirde iz bırakmak için ivedilikle bir araya...

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, oto sanayi sitelerini günün şartlarına uygun şekilde şehir dışına taşımak için yerel yönetimler, meslek odaları ve tüm iş dünyasıyla el ele verip şehirde iz bırakmak için ivedilikle bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, şehrin sanayi anlamında özelliğini kaybetmeye başladığını belirterek, "Bunun önüne geçmek için Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi'ni kurarak Trabzon'da sanayi sitesi sorununun çözümü için önemli adım attık. Yeni sanayi sitesi için gerekli görüşmeleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Trabzon şehrinin önünü açarak devlete daha fazla katma değer sağlamaları gerektiğini vurgulayan Pehlivan, "Yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve tüm iş dünyasının öncelikli projesi oto sanayi sitelerini yeniden yapılandırmak olmalı. Günün şartlarına uygun şehir dışında bir yere taşımak için el ele verip bu şehirde iz bırakmak için ivedilikle bir araya gelmelidir" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Kaynak: İHA
Trabzon, Güncel

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