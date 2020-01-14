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Pehlivan develer Altın Artemis için güreşecek

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü develerini buluşturan Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali'nin 38'incisi 19 Ocak Pazar günü Pamucak Güreş Arenası'nda yapılacak.

14.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:58Pehlivan develer Altın Artemis için güreşecek
, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü develerini buluşturan Uluslararası Deve Güreşleri Festivali'nin 38'incisi 19 Ocak Pazar günü Pamucak Güreş Arenası'nda yapılacak.
Selçuk Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en ünlü 5 çift pehlivan devesi, Altın Artemis Ödülü için güreşecek.
Selçuk Belediyesinin katkılarıyla Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonuyla düzenlenen festival öncesi, Efes Kent Belleği, "Devecilik Kültürü ve Deve Sağlığı" konulu panele ev sahipliği yapacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Efes Kültür ve Turizm Başkanı Mahmut Kapıcıbaşı, güreş organizasyonu için hazır olduklarını tüm deve güreşi severleri de festivale beklediklerini ifade etti.

Selçuk, Efes, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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