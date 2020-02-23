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Pehlivan develer Ortaklar Arenası'nda buluştu

Aydın'da kış sezonunun en önemli etkinlikleri arasında yer alan ve her hafta sonu bir bölgede yapılan deve güreşlerine bu gün Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde devam edildi.

23.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:02Pehlivan develer Ortaklar Arenası'nda buluştu
'da kış sezonunun en önemli etkinlikleri arasında yer alan ve her hafta sonu bir bölgede yapılan deve güreşlerine bu gün ilçesi Mahallesi'nde devam edildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in öncülüğünde gerçekleştirilen güreşlerde Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'ndeki değişik illerden gelen yaklaşık 100 pehlivan deve kıran kırana güreşti. Zaman zaman rakibinden korkup kaçan develer ise heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Sabah saatlerinde Ortaklar Arenası'nda başlayan güreşlere güreşseverler de yoğun ilgi gösterdi. Havanın da güzel olması nedeniyle pek çok kişi bir yandan güreşleri izlerken diğer yanda da piknik yaptı. Zaman zaman kendilerine ayrılan süre içerisinde yenişemeyen develeri ayırmak isteyen urgancılar zor anlar yaşadı. Güreşlerde derece alan develerin sahipleri kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi.

Sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, güreşlere erkeklerin yanı sıra bayanlar da yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN

Germencik ilçesi, Germencik, Ortaklar, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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