Pehlivan Develeri Giydirmek İçin Servet Harcıyorlar

Pehlivan develeri giydirmek için servet harcıyorlarBir deveyi süslemenin maliyeti 10 bin lirayı buluyor
AYDIN - Ege
ve Akdeniz Bölgesi
'nde kış eğlencelerinin vazgeçilmezi olan deve güreşlerine deve hazırlamak oldukça zor bir uğraş. Yıl boyunca bakıp besledikleri develeri arenaya çıkarmak için adeta servet harcayan deveciler sadece bir deveyi süsleyebilmek için 2 bin lira ile 7 bin lira arasında para harcıyor. Deveye bir de yeni havut yaptırılırsa bunun maliyeti 10 bin liraya kadar yükseliyor. Yörüklerin 2 bin yıllık gelenekleri arasında yer alan ve kış aylarında festivaller şeklinde gerçekleştirilen deve güreşi sezonu Aydın
'da başladı. Havaların soğuması ile kızgınlık dönemine girip güreşe hazır hale gelen develeri güreşlere hazırlamak kadar süsleyip arenaya çıkarmak için de deveciler neredeyse orta yollu bir otomobil parası harcıyor. Zili, havanı, yuları, havudu, püskülü, kolanı derken baştan ayağa adeta gelin gibi süslenerek arenaya çıkan develerin heybeti kadar yakışıklı görünmesine de çok önem veriliyor.Yörüklerin develerine verdiği önem her geçen gün artınca ülkenin pek çok yerinde unutulmaya yüz tutan saraçlık mesleği Aydın'da en gözde mesleklerden biri oldu. İşleri yetiştirebilmek için her gün sabah saat 09.00'dan gece 24.00'e kadar ekibiyle birlikte çalıştıklarını belirten Saraç Müjdat Korak, işlerin yoğunluğundan oldukça memnun olduğunu söyledi.Aydın Efeler
ilçesinde bulunan iş yerinde ekibi ile birlikte gece gündüz deve süsü yapan Saraç Müjdat Yılmaz, bir yandan deve süsü yaparken diğer yandan da asırlık zil ve havanların tamirini yapıyor.Sahibin keyfine ve göz zevkine göre develeri süslediklerini belirten Saraç Müjdat Korak, "Sezon başlaması dolayısıyla işlerin oldukça yoğun. Sabah
saat 09: 00'da dükkanı açıp gece 24: 00'e kadar çalışıyoruz. Tamamen sipariş üzerine çalışıyoruz. Develerin ihtiyaçlarını gidermek ve süslerini yetiştirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir deveyi giydirmek kişinin tercihine bağlı olarak 2 bin liradan başlayıp 7 bin liraya kadar gidiyor" diyerek havutlama işi de dahil edildiğinde bu rakamın 10 bin liraya kadar yükseldiğini söyledi.
Sabah,Aydın,Ege,Akdeniz Bölgesi
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:25