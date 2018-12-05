Pehlivan; "Haluk Alıcık Üzerinden Oynanmak İstenen Kirli Oyunlar Bozuldu"

AYDIN (İHA) – MHP Aydın
İl Başkanı Burak Pehlivan
, Nazilli
Belediye Başkanı Haluk Alıcık
'a "Haluk Alıcık üzerinden oynanmak istenen kirli oyunlar bozuldu" sözleriyle destek verdi.
Başkan Alıcık'a ifade verdiği bir soruşturma sonrası MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayu Ümmet Akın
ve İncirliova
Belediye Başkanı Gürşat Kale
ile birlikte destek veren Burak Pehlivan, "Dedikodu mahalle aralarında yapılır biz Türk milletinin yüreğinde siyaset yapıyoruz. Üstelik adam gibi mertçe ahlaklı bir şekilde yapıyoruz. Fitne günahkarların mesleğidir. MHP Türkiye
'dir, Türk milletidir, vatanda duyulan eşsiz sevgidir sadakattir. MHP'nin yükselişini hiç kimse, hiçbir nifak yuvası durduramayacaktır. Söz
konusu milli beka oldu mu hiç kimseyi tanımayız. Fedakarlıksa isteneni yaparız yaptık yapıyoruz. FETÖ'nun oyunlarını bozduk. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bıraktık. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun, FETÖ ittifakından medet umsun, zillet ittifakına umut bağlasın. Yüce Türk adaletine her zaman güvendik, güveniyoruz. Nazilli Belediye Başkanımız Haluk Alıcık üzerinden oynanmak istenen kirli oyunlar bozuldu. Bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Nazilli'mize, Aydın'ımıza hayırlı olsun. MHP Türkiye'nin son kalesidir, bu kale düşmeden Türkiye düşmeyecektir" dedi. - AYDIN
Aydın,MHP,Haluk Alıcık
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:22