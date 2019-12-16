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Pehlivan, STK'ları ÇESOB'ta buluşturdu

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'da faaliyet gösteren kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ÇESOB'ta bir araya geldi.

16.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:15Pehlivan, STK'ları ÇESOB'ta buluşturdu
Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 'da faaliyet gösteren kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ÇESOB'ta bir araya geldi.

Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan tarafından organize edilen kahvaltılı buluşmaya Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Koyun Keçi Birliği Başkanı Birol Alanbay, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş, ULAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ve Pankobirlik yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Programda bu tür buluşmaların STK'lar arasındaki birlik ve beraberliği perçinlemede önemli rol üstlendiğini ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, bir araya gelerek istişare etmenin, Çorum'un yararına yapılacak çalışmalar açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan ise programa katılımlarından dolayı Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın başta olmak üzere tüm STK temsilcilerine teşekkür etti. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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