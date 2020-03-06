Pehlivanlar askere gitmek için dilekçe verdi

Afyonkarahisar Pehlivan Ocakları üyeleri askere gitmek için Askeralma Bölge Başkanlığı'na giderek dilekçe verdi.



Zafer Meydan'ında bir araya gelen yaşları 45 ile 60 arasında değişen yaklaşık 15 eski pehlivan Mehmetçiğe destek olmak için, ellerinde Türk bayraklarıyla Askeralma Bölge Başkanlığı'na kadar yürüdü. Yolda yürüyen pehlivanları gören vatandaşlar onlara selam vererek, destek oldu. Bölge Başkanlığı önünde Türk bayrağı açarak fotoğraf çektiren pehlivanları Askeralma Bölge Başkanı Albay Ahmet Karadayı karşıladı. Burada bir süre Albay Karadayı ile sohbet eden Pehlivanlar, yazdıkları dilekçeleri teslim etti.



TSK'nın yanındayız



Pehlivanlar Ocağı adına Nihat Selek yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yanında olduklarını söyledi. Yaşlarına rağmen Türk ordusuna dahil olmak istediklerini ifade eden Selek, "Son günler ülkemiz zor günlerde geçiyor. Biz birlik ve beraberliğe ihtiyacın olduğu bu günlerde ordumuza desteğimize göstermek için buradayız. Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun. Bizde Pehlivanlar Ocağı olarak şuan askere alınmak için dilekçelerimizi verdik. Kabul edilirsek görev almaya hazırız" dedi.



Askeralma Bölge Başkanı Albay Ahmet Karadayı ise, Pehlivanlar Ocağı'ndan gördükleri desteğin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA