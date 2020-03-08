Pehlivanlar, minderde ter döktü
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 3 ilde düzenlenen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince desteklenen Gençlik Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarında pehlivanlar minderde ter döktü.
08.03.2020 07:18
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 3 ilde düzenlenen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince desteklenen Gençlik Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarında pehlivanlar minderde ter döktü.
Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Erzincan , Düzce ve Mersin illerinde önceki gün yapılan müsabakalarla başladı. Şampiyonada, Mersin'de 350, Erzincan'da 419 ve Düzce'de ise 500 güreşçi mücadele ediyor. Yıldızlar Serbest Güreş Grup karşılaşmalarında önceki gün (41,45)-51-60-71-92 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı. Dün de bu sıkletler de repesaj, 3/5 ve finaller ile, 48-55-65-80 110 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapıldı. Şampiyona bugün 48-55-65-80- 110 kilolarla repesaj, 3/5 ve final karşılaşmaları ile son bulacak.
Erzincan'da gerçekleştirilen 2020 yılı Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonasının son günü kıran kırana mücadele ile devam etti. - ERZİNCAN
Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Erzincan , Düzce ve Mersin illerinde önceki gün yapılan müsabakalarla başladı. Şampiyonada, Mersin'de 350, Erzincan'da 419 ve Düzce'de ise 500 güreşçi mücadele ediyor. Yıldızlar Serbest Güreş Grup karşılaşmalarında önceki gün (41,45)-51-60-71-92 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı. Dün de bu sıkletler de repesaj, 3/5 ve finaller ile, 48-55-65-80 110 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapıldı. Şampiyona bugün 48-55-65-80- 110 kilolarla repesaj, 3/5 ve final karşılaşmaları ile son bulacak.
Erzincan'da gerçekleştirilen 2020 yılı Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonasının son günü kıran kırana mücadele ile devam etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Pehlivanlar, minderde ter döktü
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Spor
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Spor
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Spor
Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı
Spor
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Spor
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
Spor
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Spor
New York'ta 20 kişi, 15 yaşındaki genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü