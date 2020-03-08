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Pehlivanlar, minderde ter döktü

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 3 ilde düzenlenen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince desteklenen Gençlik Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarında pehlivanlar minderde ter döktü.

08.03.2020 09:00
Pehlivanlar, minderde ter döktü
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 3 ilde düzenlenen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince desteklenen Gençlik Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarında pehlivanlar minderde ter döktü.
Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Erzincan , Düzce ve Mersin illerinde önceki gün yapılan müsabakalarla başladı. Şampiyonada, Mersin'de 350, Erzincan'da 419 ve Düzce'de ise 500 güreşçi mücadele ediyor. Yıldızlar Serbest Güreş Grup karşılaşmalarında önceki gün (41,45)-51-60-71-92 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı. Dün de bu sıkletler de repesaj, 3/5 ve finaller ile, 48-55-65-80 110 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapıldı. Şampiyona bugün 48-55-65-80- 110 kilolarla repesaj, 3/5 ve final karşılaşmaları ile son bulacak.
Erzincan'da gerçekleştirilen 2020 yılı Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonasının son günü kıran kırana mücadele ile devam etti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzincan, Düzce, Güncel
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