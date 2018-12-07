Pehlivanlar 'Şehitler Turnuvası' İçin Mindere Çıkıyor

Kuyucak
Belediyesi'nin desteği ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu tarafından Kuyucak'ta pehlivanlar 2. kez mindere çıkıyor. Şehitler anısına düzenlenecek özel turnuvada bayanlar da güreşecek.
Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve bu yıl 2.'si tertip edilen güreşler Kuyucak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 8 Aralık
günü sabah saat 10: 00'da start alacak karşılaşmalar kızların karşılaşması ile başlayacak. Minik kızlar ve erkekler güreş turnuvasına; Muğla
Gençlik Spor takımı, Uşak
Gençlik Spor takımı, Afyon Taşoluk
Belediye Spor takımı, Uşak Eşme
Belediye spor takımı, Denizli Çivril
Belediyesi Güreş takımı, Denizli Sarayköy
Belediye Spor takımı, Nazilli
Belediyesi Güreş takımı, Kuşadası
Belediyesi Güreş takımı ve Kuyucak Belediyesi Güreş takımları Şehitler turnuvasında güreşecekler.
Turnuvayı 157 sporcu katılacak. sıkletlerin de dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilecek. - AYDIN
Denizli,Uşak,Kuyucak
07 Aralık 2018 Cuma 11:06