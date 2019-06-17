17.06.2019 11:36
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Pehlivanlar Yalıntaş'ta buluşuyor

Pehlivanlar Yalıntaş

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Güney Marmara'nın en büyük pehlivan buluşmalarından birine Yalıntaş'ta ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Güney Marmara'nın en büyük pehlivan buluşmalarından birine Yalıntaş'ta ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin provası olan ve güreş seveler tarafından 'Küçük Kırkpınar' olarak adlandırılan Yalıntaş Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin bu yıl 14.'sünü düzenleyeceği Yalıntaş Yağlı Pehlivan Güreşleri, 21 Haziran Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Güreş camiasının yakından tanıdığı pehlivanlar, 13 boyda er meydanına çıkacak. Habib Karaca'nın ağalığını üstlendiği güreşlerde, İsmail Balaban'dan Ali Rıza Kaya'ya, Güngör Ekin'den Faruk Akkoyun'a Türkiye'nin ünlü başpehlivanları boy gösterecek.

Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan yağlı güreş geleneğini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Ata sporumuza sahip çıkacağız. Güreşseverleri Yalıntaş'a bekliyoruz" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Marmara, Mustafakemalpaşa, Yalıntaş, Güncel

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