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Pehlivanlar yuvaya döndü

Muratpaşa Belediyesi bünyesinde güreşen Kumlucalı sporcular, Kumluca Belediyesi Güreş Akademisine transfer oldu.

02.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:50Pehlivanlar yuvaya döndü
Belediyesi bünyesinde güreşen Kumlucalı sporcular, Kumluca Belediyesi Güreş Akademisine transfer oldu.

Muratpaşa Belediyesi adına güreşen, başaltı boyunda Hasan Güzeller, Büyük Orta'da Hasan Can Güzeller ve Tufan Güzel, Yağlı Pehlivan Güreşleri Sorumlusu Ramazan Güzel ve Antrenör Kadir Tuna, Kumluca Belediyesi

Güreş Akademisine transfer oldu.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, güreş sporuna sahip çıktıklarını söyledi. Köleoğlu, "Muratpaşa Belediyesi adına güreş tutan pehlivanlarımız artık yuvaya döndü. Pehlivanlarımız bundan sonra Kumluca Belediyemiz adına güreş yapacaklar. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA

Kumluca Belediyesi, Muratpaşa, Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

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