04.07.2019 09:52
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Pehlivanların bir rakibi de sıcak olacak

Pehlivanların bir rakibi de sıcak olacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde pehlivanlar, rakiplerinin yanı sıra sıcak hava ile de mücadele edecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde pehlivanlar, rakiplerinin yanı sıra sıcak hava ile de mücadele edecek.
Bu yıl 658'inci buluşmanın yaşanacağı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın minik boy güreşçilerin güreşleriyle başlayacak.
Son günlerde bunaltıcı hava sıcaklıklarının yaşandığı kentte, güreşçiler sarf edecekleri efor, güreştikleri alanın özelliği ve vücutlarındaki zeytinyağı nedeniyle sıcağı daha fazla hissedecek.
Er meydanının bulunduğu Sarayiçi adasının etrafından geçen Tunca Nehri'nin oluşturduğu nem yüzünden güreşçiler, rakiplerinin yanı sıra bunaltıcı sıcağa karşı da mücadele edecek. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu Edirne'de sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyredecek.
Üç gün boyunca sabahtan akşama kadar aralıksız güreşlerin olacağı Sarayiçi Er Meydanı'nda 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonu pazar günü akşam saatlerinde Türkiye başpehlivanının seçilmesiyle sona erecek.
Bu yıl etkinliğe 2 binin üzerinde pehlivanın katılması bekleniyor.
Kaynak: AA
Kırkpınar, Güncel

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