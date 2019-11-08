Pekcan, bakanlığının 2020 yılı bütçesini 5 milyar 752 milyon 364 bin lira olarak açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlığın amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kullanılmak üzere, 2020 yılı bütçesinin toplam 5 milyar 752 milyon 364 bin lira olduğunu kaydetti.

Rekabet Kurulundan 264,4 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle de komisyonda yaptığı sunumda, ekim sonu itibarıyla 10 soruşturmanın tamamlandığını, 48 soruşturmanın ise devam ettiğini vurguladı.

Küle, "Rekabet Kurulu, ilgili dönemde toplam 264 milyon 421 bin 641 lira idari para cezası uygulamıştır." dedi.

Rekabet Kurumunun 2020 yılı bütçesinin bu seneye göre yüzde 20 artırıldığını belirten Küle, bütçenin 115 milyon 750 bin lira olarak öngörüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA