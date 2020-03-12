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Pekcan: "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat...

Pekcan: "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz.

12.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:46
Pekcan:
Pekcan: "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler : Sabah, Ekonomi

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