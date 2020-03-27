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Pekcan: "Her türlü güvenlik önlemlerimizi alarak ticaretin akışını sağlamak için üstün bir gayret...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

27.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:40
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (2)
Pekcan: "Kapıkule'de de önlemlerimizi aldık"
Pekcan: "Araç ve şoför değişimini bu tampon bölgede sağlamış bulunuyoruz. Burada da 1138 araca ulaştık.
Pekcan: "Türkiye'de Pendik-tuzla limanı, Ambarlı limanı, Yalova, Çeşme ve Mersin limanlarından İtalya 'da Trieste ve Bari limanlarına, Fransa'da Toulon ve Sete limanlarına, İtalya'ya yılda 170 bin, Fransa'ya da yılda 50 bin civarında araç gönderiyoruz"
Pekcan: "Bu tedbirler alındığı andan itibaren biz bu araçları feribotlarla şoförsüz olarak gönderiyoruz. Karşı taraf da çekicisiyle, şoförüyle gelen yükü alıyor. Bu gemilerle gelen, feribotlarla gelen mürettebatın da inişine izin vermiyoruz. Boşaltma esnasında dezenfektan yapıyoruz. Gemi boşalttığı zaman tekrar dezenfekte ederek yükleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz"
Pekcan: "Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal ihtiyaçların karşılanması, tedarik zincirinin sağlanması amacıyla her türlü güvenlik önlemlerimizi alarak ticaretin akışını sağlamak için üstün bir gayret sarfediyoruz" Pekcan: ’Her türlü güvenlik önlemlerimizi alarak ticaretin akışını sağlamak için üstün bir gayret...

Kaynak: AA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, İtalya, Güncel

Haberin Videosu :

Pekcan: "Her türlü güvenlik önlemlerimizi alarak ticaretin akışını sağlamak için üstün bir gayret...

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