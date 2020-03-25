Pekcan: "Irak'a ihracat, Habur–İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve...
Pekcan: "Irak'a ihracat, Habur–İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 'temassız' gerçekleştiriliyor.
25.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:10
Pekcan: " Irak 'a ihracat, Habur–İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 'temassız' gerçekleştiriliyor."
Kaynak: AA
Etiketler : İbrahim Halil, İhracat, Irak, Ekonomi