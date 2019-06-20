20.06.2019 12:29
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Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü

Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.

Ticaret BakanıRuhsar Pekcan,IrakCumhurbaşkanıBerhem Salihve Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.
Türkiye-Irak İş Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzereBağdat'ta bulunan Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüştü.
Bakan Pekcan'a Türkiye'nin Bağdat BüyükelçisiFatih Yıldız'ın yanı sıra, Türkiye-Irak Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle eşlik etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde ticari ilişkilerin ve yatırımların artırılması konularının ele alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Ruhsar Pekcan,Türkiye,Berhem Salih,Ekonomi

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