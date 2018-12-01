Bakan Pekcan: Cumhuriyet Tarihinin En Yüksek Kasım Ayı İhracat Değerine Ulaştık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Pekcan, "Kasım ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldi. Böylece geçen ay itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Kasım ayı ihracat değerine ulaştık." dedi.

Bakan Pekcan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK YILLIK İHRACATI

Son 12 aylık ihracatımız yüzde 7,8 artışla 168 milyar 77 milyon dolara yükselirken, bu rakam da Cumhuriyet tarihinde ulaştığımız en yüksek yıllık ihracatımız oldu. Kasım ayında ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 azalarak 16 milyar 136 milyon dolar seviyesine geriledi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 96,3'E YÜKSELDİ

2017 yılının Kasım ayında yüzde 69 olarak gerçekleşen ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise 2018 yılının Kasım ayında yüzde 96,3 düzeyine yükseldi. Kasım ayı itibarıyla milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 174 olurken aynı dönemde 110 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirdik.

ÜLKEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMA SAYISI 1 MİLYON 896 BİNE ULAŞTI

Ülkemizde faaliyet gösteren firma sayısı Kasım ayında 1 milyon 896 bine ulaştı. Bu yılın başından beri açılan yeni firma sayımızın 99 bin artması, ticaret erbabımızın güçlü ekonomimize duyduğu güvenin bir göstergesidir.

KAMU-ÖZEL-STK İŞBİRLİĞİYLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Bakanlık olarak yeni dönemde yüksek katma değerli; teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracatın teşvik edilmesini ve böylece ülkemizi yüksek gelirli ülkeler sınıfına eriştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin dış ticaretteki gücünü artırmak için kamu-özel-STK iş birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.