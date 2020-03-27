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Pekcan: "(Kovid-19 önlemleri) Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

27.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:18
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)
Pekcan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla beraber bu salgın olayının da en az hasarla atlatılması için vatandaşlarının yanındadır. Devlet-millet elele vererek inşallah bu günleri de en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Yeter ki bütün tedbirleri, önlemleri harfiyen uygulayalım"
Pekcan: "Temassız ihracat, temassız dış ticaret çalışmalarımızı geliştirdik. Gerçekten de bütün dünyaya örnek olacak ciddi başarılar elde ettik"
Pekcan: "İş dünyamızı da bu güzergahları, bu imkanları kullanarak ticaretlerine devam etmelerini istiyorum"
Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz"
Pekcan: "(Kovid-19 önlemleri) Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük."
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Pekcan: ’(Kovid-19 önlemleri) Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor’

Kaynak: AA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, Güncel

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Pekcan: "(Kovid-19 önlemleri) Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor"

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