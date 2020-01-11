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Pekçok hastalığın tedavisine "derin beyin pili" önerisi

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, "Derin beyin pili, elektrotların beynin belirli bölgelerine cerrahi işlem ile yerleştirilmesini içerir.

11.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:48Pekçok hastalığın tedavisine
Medicana International Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Baykara, "Derin beyin pili, elektrotların beynin belirli bölgelerine cerrahi işlem ile yerleştirilmesini içerir. Bu elektrotlar tarafından üretilen elektriksel uyarılar sayesinde beyindeki belirli hücreler ve kimyasallar yapılar uyarılarak istenilen etkileri ortaya çıkarırlar." dedi.
Baykara, yaptığı yazılı açıklamada, derin beyin stimülasyonundaki stimülasyon miktarı, üst göğüsteki cildin altına yerleştirilen kalp pili benzeri bir cihaz tarafından kontrol edildiğini belirterek, "Cildinizin altından geçen bir tel, bu cihazı beyninizdeki elektrotlara bağlar. Sistem elektrotlar ve pil bütün olarak kurulduğunda pil ayarı hastanın klinik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dışardan bir kumanda ile yapılır." ifadelerini kullandı.
Baykara, "Distoni, epilepsi, temel titreme, obsesif kompulsif bozukluk, parkinson hastalığı, derin beyin stimülasyonu ayrıca madde bağımlılığı, kronik ağrı, dirençli baş ağrıları, demans, depresyon (majör), huntington hastalığı, potansiyel bir tedavi olarak incelenmektedir. Derin beyin pili, esansiyel tremor, parkinson hastalığı ve distoni gibi hareket bozukluğu olan kişiler ve obsesif kompulsif bozukluk gibi psikiyatrik durumlar için yerleşik bir tedavidir. Ayrıca, tedavisi zor epilepside nöbetleri azaltmak için FDA tarafından kullanım için onaylanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul, Eyüp, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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