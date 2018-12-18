Peker Açıkalın Gözlemeci Oldu!

Uzun yıllar önce ayrıldığı Sığacık'a geri dönen ve Horoz Ağa Kubat (Peker Açıkalın), huzurun adresi Sığacık'ta heyecanlı ve tehlikeli olayların fitilini de ateşler. Alacaklılarına yakalanmamak için kılıktan kılığa giren, gözlemeci kadın bile olan Kubat, sonunda köşeye sıkışır... Kubat'ın peşindeki adamlar Derya, Ayşa ve Melahat'i rehin alırlar. Deniz ve Şevket'in kurtarma operasyonu, başarıyla sonuçlanır ancak bu kez Kubat adamların eline düşmüştür. Rehine krizini atlatan ve geçmişine sünger çekip yeni bir yaşama başlamak istediğini söyleyen Kubat'a yine kardeşi Melahat sahip çıkar. Enginar Kalbi'nin yeni garsonu ve aşçı yardımcısı artık Horoz Ağa Kubat olmuştur....

İzleyenler Gözyaşlarına Boğulacak...

Ege'nin Hamsisi'nin kahkaha, macera ve aksiyon yüklü 24. Bölümü, hüzünlü sahneleriyle de izleyenleri gözyaşlarına boğacak. Suriyeli göçmen kız Ayşa'nın hüzünlü vedası, babasının kanser olduğunu öğrendiğinde hıçkırıklara boğulan Zeynep'in üzüntüsü, gerçeği kardeşinden duyduğunda hissettiği büyük mutluluk seyircilerde derin izler bırakacak.

Sığacık'ta Düğün Hazırlıkları Başlıyor!

Karadeniz inadıyla sevenlerin kavuşmasına bir türlü izin vermeyen Şevket, gençlerin evliliğine yeşil ışık yakacak. Bu haber tüm kasaba sakinlerine bayram havası yaşatacak. Sığacık'ta yeniden düğün hazırlıkları başlayacak.

Çok istedikleri halde bir çocukları olmayan Fikret ve Nuri ise, aldıkları muhteşem kararla örnek bir davranışa imza atacaklar. Ölü sezonda tamamen boş olan otelleri artık kimsesiz çocukların yeni yuvası olmuştur...

Birlik, beraberlik, sevgi, hoşgörü ve 21. Yüzyılda kaybetmeye yüz tutan değerlerimizi hatırlatan, izlerken hoşça vakit geçirtip unutulmaz anlar yaşatan Ege'nin Hamsisi'nin 22. Bölümü, 24 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Kaynak: Bültenler