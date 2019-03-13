Peker Açıkalın, "Nikahsız Baba Oldu" Eleştirilerine Evlilik Cüzdanını Paylaşarak Cevap Verdi

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Çiğdem Koç ile aşk yaşayan Peker Açıkalın, üçüncü kez baba oldu. "Nikahsız çocuk yaptınız" eleştirilerine, sosyal medyada evlilik cüzdanını paylaşarak yanıt verdi.

"UĞURU KAÇMASIN DİYE ŞİMDİ PAYLAŞTIK"

Nikah olmadan evlenmeleri üzerine gelen tepkilere sosyal medya hesabından "Duyanlar ve duymayanlara, meraklılarına, tüm sülaleme, inanmayanlara… Çiğdem Koç Hanım ile evlendiğimizin, evlilik cüzdanının resmî resmidir... Uğuru kaçmasın diye şimdi paylaştık. Bir yastıkta kocamak üzere... İnşallah. Oğlumuz bile var, tosun gibi maşallah!" notunu düştüğü evlilik fotoğrafını paylaştı.