13 Mart 2019, 12:09
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Peker Açıkalın, "Nikahsız Baba Oldu" Eleştirilerine Evlilik Cüzdanını Paylaşarak Cevap Verdi

Üçüncü kez baba olma heyecanı yaşayan Peker Akalın, evlenmeden çocuk yaptınız şeklindeki eleştirilere, sosyal medyadan evlilik cüzdanını paylaşarak cevap verdi.

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Çiğdem Koç ile aşk yaşayan Peker Açıkalın, üçüncü kez baba oldu. "Nikahsız çocuk yaptınız" eleştirilerine, sosyal medyada evlilik cüzdanını paylaşarak yanıt verdi.

"UĞURU KAÇMASIN DİYE ŞİMDİ PAYLAŞTIK"

Nikah olmadan evlenmeleri üzerine gelen tepkilere sosyal medya hesabından "Duyanlar ve duymayanlara, meraklılarına, tüm sülaleme, inanmayanlara… Çiğdem Koç Hanım ile evlendiğimizin, evlilik cüzdanının resmî resmidir... Uğuru kaçmasın diye şimdi paylaştık. Bir yastıkta kocamak üzere... İnşallah. Oğlumuz bile var, tosun gibi maşallah!" notunu düştüğü evlilik fotoğrafını paylaştı.

Magazin, Güncel


YORUMLAR (6)
KASIM: allah mesut etsın herkezı
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DÜRBÜNLÜ: habere bak habere hayttttttttt.
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ADA: hımmmm veriliş tarihi neden kalemle kamufle edildi acaba ?
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CV: Peker Akalın yanlış olmuş biraz
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ORHAN: belediyenin verdiği yetki nikah tamam dinin nikahı yokmu? çocuk olması için illaki belediye nikahımı şart allahın kıydığı nikahta yeter kardeşim .boş boş haber bunlar.
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