Peker Açıkalın'lı "Ege'nin Hamsisi" Pazartesi Yayınlanacak

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:10



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:10

Oyuncu Peker Açıkalın, TRT 1'de pazartesi akşamları yayınlanan "Ege'nin Hamsisi" dizisinin kadrosuna dahil oldu.Açıkalın, eğlenceli ve heyecanlı sahneleriyle ilgi odağı olan dizinin bu hafta yayınlanacak 20. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.Oyuncu, bu kez kasabanın kabusu, Melahat'in (İclal Aydın) üç kağıtçı abisi "Kubat" (Horoz Ağa) karakterini canlandıracak.Dizide, tek sermayesi iri kıyım horozu "Toraman" ile organik tavuk işinden zengin olma hayalleri kuran "Horoz Ağa", yıllar önce dolandırıcılık yaparak kaçtığı Sığacık'a geri dönecek.Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren oturuyor.Senaryosu Tayfun Güneyer tarafından kaleme alınan "Ege'nin Hamsisi"nde ayrıca Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu, Haldun Boysan, Uğur Demirpehlivan ve Hakan Bilgin gibi isimler rol alıyor.