Pekfen'den Yılın Öğretmenine Plaket

23 Kasım 2018 Cuma 18:31



23 Kasım 2018 Cuma 18:31

Özel Pekfen Okulları yönetimi Malatya'da yılın öğretmeni seçilen öğretmeni 24 Kasım'da unutmadı.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile çevre okullardaki tüm öğretmenlere hediyeler gönderen Özel Pekfen Okulları, yıın öğretmeni seçilen ve tecrübeleri ile Malatya'da örnek gösterilen Begüm Kartal İlkokulu Müdür Yardımıcısı Ali Ertan 'a da plaket ve çiçek verdi. Makamında Pekfen Okulları yetkililerini ağırlayan Ali Ertan, misafirlerine bu ziyaretden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca özel okul devlet okulu diye ayrım yapmanın yanlış bir tutum olduğunu, hangi okulda ve şartlarda okuduğu fark etmeden bütün öğrencilerin bütün öğretmenlerin hepsi bu vatanın birer evlatları ve geleceği olduğunu belirten Ertan, misafirlerine ikramlarda bulundu.Özel Pekfen Okulları İlkokul ve Ortaokul Müdürü Serkan Özyurt ise "Öğretmenlik bir meslek değil, kutsal bir vazifedir. Bu vazifeyi hakkı ile yerine getirenlerden olmak biz öğretmenlerin en büyük arzusudur. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun, bu güzel vatanımız için hayırlı işler yapacak bireyler yetiştirme vazifesini bize layık gören Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu bilinç ile tüm hayatını eğitime adamış Ali Ertan öğretmenimize bir teşekkür mahiyetinde ziyaret gerçekleştirdik. Umarım maksat yerini bulmuştur" diyerek tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. - MALATYA