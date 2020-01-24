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Pekin Büyükelçiliğinden Hubey'deki Türk vatandaşlarına "iletişim bilgilerinizi paylaşın" çağrısı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Vuhan kentinde yeni koronavirüs salgını sonrasında kentin bulunduğu Hubey eyaletinde yaşayan Türk vatandaşlarının büyükelçilik ve konsolosluklarla iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

24.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:20Pekin Büyükelçiliğinden Hubey'deki Türk vatandaşlarına
Türkiye'nin Büyükelçiliği, Vuhan kentinde yeni koronavirüs salgını sonrasında kentin bulunduğu Hubey eyaletinde yaşayan Türk vatandaşlarının büyükelçilik ve konsolosluklarla iletişime geçmesi çağrısında bulundu.
Büyükelçilik, sosyal medya platformları WeChat ve Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla, Hubey eyaletine bağlı Vuhan, Huangguang, Icou ve Çıbi'de yaşayan Türk vatandaşlarının kimlik ve irtibat bilgilerini, embassy.beijing@mfa.gov.tr adresine, +86 152 01 30 94 12 numaralı büyükelçilik telefonuna veya +90 312 292 29 29 numaralı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne iletmelerini istedi.
Hubey eyaletindeki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde yeni koronavirüsü salgını çerçevesinde alınan önlemler doğrultusunda metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulmuştu.

Wuhan, Pekin, Güncel

Kaynak: AA

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