Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı!

Aralık ayının başında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 17 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü Singapur'a da sıçradı. Hong Kong, Makao, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin ardından Singapur Sağlık Bakanlığı da ülkede koronavirüsüne rastlandığını doğruladı.

TÜRK VATANDAŞLARI VİRÜSTEN ETKİLENDİ Mİ?

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ölümcül virüs salgınından etkilenen Türk vatandaşının bulunmadığını belirten Büyükelçi Önen, "Çin'de 6 bin Türk yaşıyor, tahliyeyi gerektirecek bir durum yok. Corona virüsü nedeniyle 3 kent karantina altına alındı" dedi.

VİRÜSÜN AŞISI VEYA İLACI BULUNMUYOR

İlk kez aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüsün henüz aşısı veya ilacı bulunmuyor. Virüs şimdiye kadar 17 kişinin ölümüne yol açarken, en az 600 kişiyi de etkiledi. Yeni virüsün de SARS gibi insandan insana bulaşabildiği teyit edildi.

KORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

Corona virüsü semptomları şöyle:

Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.