Pekin Büyükelçisi Önen Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Türkiye
'nin Pekin
Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen
, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Önen, başkent Pekin'deki Büyükelçilik
konutunda haber, yaşam ve spor kategorilerini inceleyerek, oyunu haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in çektiği "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk
'ün çektiği "Atlı savaş oyunu" için kullandı.
Büyükelçi Önen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"3 kategoride AA'nın birbirinden güzel fotoğraflarına baktık. Gerçekten AA'nın çektiği tüm fotoğraflar birbirinden güzel ve kaliteli. Haber kategorisinde seçtiğimiz fotoğraf sınırda iftarını açan Mehmetçiklerimiz oldu. Askerlerimizin her koşulda, her şartta gece demeden gündüz demeden yaz demeden kış demeden sınırlarımızda bizlerin güvende olması için çektikleri tüm emekler için çok teşekkür ediyoruz. Bu fotoğraf gerçekten çok güzel."
?"Ali dede ve kedisi" fotoğrafı için ise "Ali dedenin o küçük yavru kediye sahip çıkması insanımızın ne kadar merhametli olduğunun açık göstergesi. İnsana dokunan bir fotoğraf. " ifadesini kullanan Önen, spor kategorisindeki "Atlı savaş oyunu" fotoğrafı için de "Ata sporumuzu canlandırdı. Birbirinden güzel iki enstantaneyi canlandırdı." şeklinde konuştu.
Önen, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm yarışmacıları tebrik etti.
Abdulkadir Emin Önen,Türkiye,Pekin
11 Aralık 2018 Salı 13:34