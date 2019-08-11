Pekin'de müslümanlar camileri doldurdu

Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan müslümanlar, bayram namazı için kentteki camilerde toplandı. Çinli müslümanlar, ailece camilere giderek bayram namazını kıldı. Çinli müslümanların yanı sıra, çalışmak veya eğitim görmek için farklı ülkelerden Çin'e gelen Müslümanlar da camileri doldurdu. Bayram sabahı, kentin önemli camileri ile çevredeki helal ürünler satan dükkan ve restoranlar dolup taştı. Pekin'de en çok ilgi gören cami, her yıl olduğu gibi başkentin en büyük ve en eski camisi olan Niujie Camisi oldu. Namazın kılınmasının ardından kurbanlıklar görevliler tarafından kesildi.

Çin'de resmi kayıtlara göre 20 milyonun üzerinde müslüman yaşıyor. Müslüman nüfus, yoğun olarak Sincan, Gansu, Ningxia ve Qinghai bölgelerinde bulunuyor.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA