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Pekin'in tepkisine rağmen Trump yine 'Çin virüsü' dedi

ABD Başkanı Donald Trump Pekin'in tepkisine rağmen Covid-19 için “Çin virüsü” tabirini kullanmaya devam ediyor.

18.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:43
Pekin'in tepkisine rağmen Trump yine 'Çin virüsü' dedi
ABD Başkanı Donald Trump Pekin'in tepkisine rağmen Covid-19 için "Çin virüsü" tabirini kullanmaya devam etti.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çin virüsünü her zaman ciddiye aldım, herkesin tepkisine rağmen, Çin ile sınırları kapatma dahil başından bu yana çok iyi iş çıkardım. Birçok hayat kurtuldu. Yalan haberler utanç verici" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Pekin, Dünya

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