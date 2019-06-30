30.06.2019 14:08
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Pekin'in yeni havalimanı inşaatı tamamlandı, resmi açılış Komünist Devrim'in yıldönümünde

Pekin

Çin'in başkenti Pekin'de üç yıldır süren dev havalimanının inşaatı tamamlandı. Resmi açılış Komünist yönetimin kuruluşunun 70'inci yıldönümünden bir önceki gün yani 30 Eylül'de büyük bir kutlamayla yapılacak

Çin'in başkenti Pekin 'de üç yıldır süren dev havalimanının inşaatı tamamlandı. Resmi açılış Komünist yönetimin kuruluşunun 70'inci yıldönümünden bir önceki gün yani 30 Eylül 'de büyük bir kutlamayla yapılacak.

Dünyanın tek terminalli en büyük havalimanı olacak olan Pekin Daxing Uluslararası Havalimanında inşaat işlerinin planlanan sürede tamamlandığı ve yüklenici şirketin kabul testlerini geçtiği açıklandı.













Toplam 4 kalkış pisti olan havalimanının tam kapasiteye 2025 yılında ulaşacağı ve yılda 72 milyon yolcu ağırlayabileceği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
Çin Halk Cumhuriyeti , Eylül , Pekin , Dünya

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