Pekinel kardeşlere, Sevda-Cenap And Müzik Vakfından ödül

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca "2019 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası", uluslararası alandaki başarılı kariyerleri, yetenekli genç Türk müzisyenlerin eğitim ve kariyer çalışmalarına desteklerinden dolayı dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşlere verildi.MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törende Güher ve Süher Pekinel kardeşlere ödüllerini, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman ve Başkan Yardımcısı Murat Başman takdim etti.Süher Pekinel, kendilerini ödüle kayık gördükleri için Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'na teşekkür ederek, "Müzik din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanlarda aynı etkiyi yaratan evrensel bir dil. Bu doğrultuda ülkemizde bize takdim edilen bu madalya, bizler için duygu bütünlüğüyle büyük bir anlam teşkil ediyor. Avrupa ve Amerika'da aldığımız ödüller arasında özel bir yere sahip." dedi.Güher Pekinel de vakfın onur ödülüne layık görülmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Müzik yaşamımız boyunca meslek hayatımızda attığımız adımların, bize sağlanan imkanları başkalarına da sunmak için gerçekleştirdiğimiz girişimlerin takdir edilmesi ve yansımaları bizler için büyük anlam ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.Pekinel kardeşlerin başarılarının anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı törende, Güher ve Süher Pekinel'in öncülüğünde hayata geçirilip yürütülen Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Projesi sanatçıları da konser verdi.Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, milletvekilleri ve sanatseverler katıldı.