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Pekmez'den şehit ailelerine ziyaret

Çeşitli programlara katılmak üzere Gölbaşı ilçesine giden Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Gölbaşı Halk Eğitim kurslarındaki incelemelerinin ardından şehit aileleriyle bir araya geldi.

09.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:54Pekmez'den şehit ailelerine ziyaret
Çeşitli programlara katılmak üzere ilçesine giden Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Gölbaşı Halk Eğitim kurslarındaki incelemelerinin ardından şehit aileleriyle bir araya geldi.

Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Gölbaşı ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret programı kapsamında, ilk olarak 2009 yılında Şanlıurfa ilinden görevli olarak Adana iline giderken Gaziantep'te meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Ümit Özet'in ailesini ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Yeşim Pekmez, 2001 yılında 'nın Sapanca ilçesinde vatani görevini ifa ederken şehit olan Jandarma Er Savaş Arıkçı'nın ailesini ziyaret etti.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretlerde şehit ailelerine yakın ilgi gösteren Yeşim Pekmez, "Şehitlerimizin geride kalan aileleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Onlar vatanımızın bekası ve aziz milletimizin huzuru, güveni ve istikbali için varlığını vatan topraklarına adamışlardır. Şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimiz mertebelerin en yücesi olan şehadet mertebesine erişmiştir. Vatanı, milleti ve bayrağı için şehadete erişen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.

Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Yeşim Pekmez'e gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Sakarya, Gölbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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