Pekmez' E Limon Sıkarak Yemenin İnanılmaz Faydası…

Pekmez-Limon karışımı Anadolu'da özellikle öksürük şikayeti olanlara tavsiye edilmektedir. Grip ve nezle gibi rahatsızlıklarda antibiyotik yerine Pekmez- Limon karışımı içilerek bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve hastalığın çabucak atlatılması sağlanabilir. Adet dönemi ve öncesinde kadınların yaşadığı tatlı krizlerinin atlatılmasında ve adet döneminin daha rahat geçmesinin sağlanmasında yine kan yapıcı ve bağışıklık güçlendirici olarak kullanılabilir. Ayrıca tatlı krizleri ile sağlıksız ve kilo yapıcı karbonhidrat içerikli abur cuburlar yerine pekmez limon karışımı içmek kilonun korunması açısından da faydalı olacaktır. Sabah
yataktan kalkmak da zorlanan ve gün içinde çok yorgun hissedenler ise, sabah bir kaşık pekmez ile bir kaşık limonu karıştırarak direk tükettiklerinde ise gün boyunca daha enerjik hissedeceklerdir.
Peki Pekmez- Limon karışımları nasıl kullanılır;
Grip ve Nezle'de; yarım çay bardağı pekmez, yarım çay bardağı limon karıştırılır. Üzerine 1 şişe maden suyu yavaş yavaş ilave edilerek karıştırılır. Yemeklerden yaklaşık 1 saat sonra, günde 2 defa içilebilir.
Kansızlık tedavisinde; Sabah aç karnına 1 çay bardağı ılık su içine 2 tatlı kaşığı pekmez ve yarım limon suyu katılarak içilmelidir. Öksürük tedavisinde; 1 kahve fincanı pekmez, 1 adet limon ile karıştırılır. Bu karışım,Demlenmiş ılık bir bardak ıhlamura eklenerek içilebilir. Özellikle Hurma ve andız pekmezlerinin kuru öksürüğü giderdiği bilinmektedir. Ayrıca iki tatlı kaşığına çay kaşığının ucuyla karabiber ve bir tatlı kaşığı limon katılarak içildiğinde öksürüğü keserek boğazı rahatlatır.
Boğaz iltihabında; Pekmez- limon karışımı ile gargara yapmak boğazı rahatlatır.
Adet dönemindeki kadınlar; tatlı krizi sırasında 2 kaşık pekmeze bir kaşık limon karıştırarak direk tüketebilir.
Aynı zaman da; Gözünüzün alt kapağını hafifçe aşağı çekip kırmızı renkli dokuya baktığınızda da bu dokunun rengi kırmızı değil de daha solgun bir halde ise bu da demir eksikliğini anlayabileceğiniz bir yol olabiliyor. tabi ki en doğrusu bir doktora görünüp gerekli testleri yaptırmaktır. Eğer ilaç tedavisi dışında doğal yoldan da takviye veya demir alımı yapmak istiyorsanız Kesinlikle aç karnına limon + üzüm pekmezi tüketmelisiniz..
Sabah