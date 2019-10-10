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Pekmez kazanına düştü

Kırklareli'de pekmez kazanına düşen yaşlı adam, ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

10.10.2019 19:30Pekmez kazanına düştü
Kırklareli'de pekmez kazanına düşen yaşlı adam, ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay saat 15.00 sıralarında Pınarhisar ilçesi Poyralı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre ateşte pekmez kaynatan Ahmet Yörük (71), dengesini kaybederek pekmez kazanının içine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yörük, vücudunda yüzde 42 oranında 2'nci derece yanık olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yörük, burada tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(Tansu Edip Gökbudak/İHA)

Kırklareli, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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