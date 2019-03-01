Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizle Olan Gönül Bağımız Daha da Güçlenecek"

Kaynak: İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Mehmet Akif Mahallesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Cami'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Mehmet Akif Mahallesi oldu. Cuma Namazını Mevlana Celaleddin-i Rumi Cami'nde kılan Başkan Pekyatırmacı, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi, belediye hizmetleriyle ilgili gelen istek ve önerileri dinledi. Programda Başkan Pekyatımacı'ya, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.Selçuklu'da çok geniş bir yelpazede hizmet ürettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İlçemize şehre değer katan prestijli eserler kazandırmanın yanında altyapı, yeşil alan ve imar uygulamaları daha modern bir Selçuklu oluşturduk. Hemşehrilerimize sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim alanında önemli hizmetler sunduk. Selçuklu büyürken bu gelişimi 72 mahallemizi de içine alacak şekilde planladık. İnşallah yeni dönemde de hemşerilerimizle olan gönül bağımızı daha da güçlendirerek ilçemize güzel hizmetler kazandırmanın gayretinde olacağız" dedi. - KONYA