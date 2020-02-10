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Pele'nin oğlu, babasının insan içine çıkmak istemediğini söyledi

Pele'nin oğlu Edinho, Brezilyalı efsane futbolcunun sağlık sorunları yüzünden dışarı çıkmak istemediğini söyledi.

10.02.2020 23:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:52Pele'nin oğlu, babasının insan içine çıkmak istemediğini söyledi
'nin oğlu Edinho, Brezilyalı efsane futbolcunun sağlık sorunları yüzünden dışarı çıkmak istemediğini söyledi.
"Edinho" lakaplı Edson Cholbi do Nascimento, babası Pele hakkında Brezilya'nın Globo televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Edinho, 79 yaşındaki babasının son yıllarda birçok sağlık problemi yaşadığını hatırlatarak, "Kalçasından geçirdiği ameliyat nedeniyle çok narin. Sadece yürüteçle adım atabiliyor. Bu da onu bir tür depresyona soktu. Düşünün, o futbolun kralıydı ve daima görkemli bir kişilikti. Şimdi ise yardım almadan yürüyemiyor. Utanıyor, görünmek istemediği için inzivaya çekildi." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nın 3 kez kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

Brezilya, Pele, Spor

Kaynak: AA

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