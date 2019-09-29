Haberler » Güncel » Haber

Pelikanlar göç yolunda

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte daha sıcak ülkelere göçe başlayan pelikanların Adana'da gökyüzündeki görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

29.09.2019 10:40Pelikanlar göç yolunda
Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte daha sıcak ülkelere göçe başlayan pelikanların Adana'da gökyüzündeki görüntüsü görenleri hayran bıraktı.
Tuna Nehri Deltası'nda ve çeşitli Avrupa ülkelerinde konaklayan pelikanlar, havaların soğumasıyla Moritanya başta olmak üzere Batı ve Orta Afrika ülkelerine doğru koloniler halinde göç yolculuğuna başladı. Uzun göç yolculuğunda dinlenmek, beslenmek ve enerji depolamak için sulak alanlara ihtiyaç duyan pelikanlar için Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki dört önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de Akdeniz'deki sulak alanlar çok büyük öneme sahip. Pelikanlar Adana semalarında ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ahenk içinde uçan pelikanlar görsel bir şölen sundu. Dinlene dinlene uçan pelikanların daha sıcak ülkelere göçü görenleri hayran bıraktı.
(Fatih Keçe/İHA)

Afrika, Avrupa, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:52 100 bininci Maserati Ghibli üretildi
13:52 Arnavutköy'de tütün denetimi
13:51 Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1)
13:51 Tarihçi yazar Prof. Dr. Şimşirgil'den HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyareti
13:50 Maskeli saldırganlar 2 kadını silahla yaraladı
13:50 Yozgat'ta oklavalar kış sofraları için dönüyor
13:50 Şişli'de 5 katlı binanın çatısında yangın